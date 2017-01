Golf in Schottland wird zumeist mit den alten, historischen Golfclubs und Plätzen verbunden. Angeführt vom Old Course in St. Andrews haben viele eine Geschichte die teils ins 18. Jahrhundert zurückreicht. In den letzten 20 Jahren sind aber auch moderne Plätze entstanden, die hauptsächlich für den Golftourismus gebaut wurden, und die keinen „richtigen“, klassischen Club dabei haben. Das sind beispielsweise der Trump Platz bei Aberdeen und Kingsbarns in Fife. Der nördlichste der neu entstandenen Clubs befindet sich etwas östlich von Inverness. Castle Stuart.

Castle Stuart ist, genauso wie Kingsbarns, ein Projekt des US Amerikaners Mark Parsinen. Der Erfolg der Anlage in Kingsbarns ermutigte ihn wohl ein ähnliches Projekt im Norden Schottlands zu versuchen. Zusammen mit dem heutzutage durch den Olympiaplatz in Rio bekannt gewordenen Gil Hanse designte er Castle Stuart. Das Gelände an der Küste des Moray Firth ist perfekt für einen Golfplatz geeignet. Sandboden, Dünen und Ginster sind immer eine gute Voraussetzung für einen guten Golfkurs.

Castle Stuart liegt nicht allzu weit entfernt vom nicht sehr verkehrsstarken Flughafen Inverness. An dem Flughafen kommt man auch vorbei, wenn man aus Nairn kommend zum Platz fährt. Wenn man seine Golftasche beim Bagdrop abgegeben hat, begrüßt einen am Clubhaus ein netter Mitarbeiter, der sein Programm aufsagt (Herzlich willkommen, was ist wo etc.). Danach meldet man sich im Clubhaus, um seine Ankunft zu melden und seinen Pulltrolley, den E-Trolley oder den Caddie zu bestätigen. E-Carts, wie oft in den USA üblich, gibt es nur mit ärztlichem Attest. Castle Staurt ist ein Walking Course.

Damit ist man aber noch nicht fertig mit den Vorbereitungen. Denn Scorekarten gibt es erst bei Caddiemaster unterhalb des Putting Grüns zwischen den Abschlägen der 1 und der 10. Castle Stuart besteht aus zwei Runden á 9 Loch. Die ersten 9 Loch westlich und die zweiten 9 östlich des Clubhauses. Beide Runden beginnen mit 3 Loch am Wasser entlang. Nur eben jeweils in eine andere Richtung. Sehr beeindruckend stelle ich mir die Anfangslöcher vor, wenn der Ginster blüht. Dann spielt man hier entlang einer gelben Wand.

Am vierten Loch jeder Runde geht es dann erstmal hoch zu den höchsten Punkten des Platzes. Von dort spielt man sich in einer Art S zurück Richtung Clubhaus. Die Abschlusslöcher der jeweiligen Halbrunden könnten nicht unterschiedlicher sein. Loch 9 ist ein kurzes Par 4 mit einem vorne und links sehr gut geschützten Grün. Loch 18 ist ein längeres Par 5, bei dem sich einige Pro’s bei den Scottish Open beschwert haben, dass das Loch zu schwer ist, wenn es Gegenwind gibt. Kann ich nachvollziehen. Wir hatten zum Glück auf unserer Runde kaum Wind.

Das schöne an Castle Stuart war für mich, dass der Kurs eine Menge Herausforderungen bietet, aber trotzdem für Normalspieler ohne Singlehandicap gut zu spielen ist, wenn man nicht immer zu viel will. Fast jedes Loch bietet eine „Ausweichmöglichkeit“, wenn man defensiv spielen möchte. Bei Bedarf kann man meist vorlegen. Mir gefiel auch, dass man mit den Par 3 Löchern nicht übertrieben hat. Das längste (Loch 17) war knapp 190 Meter und das kürzeste (Loch 11) knapp 100 Meter. Und jedes war für sich gut designed.

Wenn man mich fragt , welches Loch mir am besten gefiel, kann ich ehrlich gesagt keine eindeutige Antwort geben. Der Platz war im ganzen einfach toll. Ausgewogen. Wenn man mal einen Ball nicht so gut geschlagen hatte, gab es oft einen Ausweg. Die Fairways waren zudem breit genug. Zwar waren diese oft mit Bunkern gut geschützt, aber man kann ja auch mal vorlegen. Nur um die Grüns herum zeigte der Kurs oft seine Zähne. Die Konturen der Grüns in Castle Stuart waren schon oft recht gewagt. Bei uns waren die Grüns nicht extrem schnell, dadurch war das noch ok. Ich kann mir schwer vorstellen, wie man den Ball als Normalo bei Scottish Open Bedingungen zum stehen bekommt…

Wer sich also etwas für Golfarchitektur interessiert, richtig gute Golfplätze zu schätzen weiß und etwas Geld übrig hat, der sollte den Platz auf jeden Fall in seine Bucketlist aufnehmen. Es ist eine tolle Erfahrung. Abgerundet wird das ganze mit dem tollen Art-Deco Clubhaus. Gutes Essen und guter Service.

Fazit: Teuer, aber das hohe Greenfee wert.

Website des Clubs

Gespielt am 23.09.16