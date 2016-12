Die besten Plätze und Bilder 2016

Die Liste der besten Golfplätze, die wir im Jahr 2016 besucht haben, macht wieder einmal eines deutlich: das beste Golf kann man in Großbritannien und den USA spielen. Alle zehn aufgeführten Pläze stammen aus diesen beiden Ländern, wobei der Reisegolfer sogar exklusiv den Union Jack wehen lässt.

Unsere besten Bilder 2016 haben hingegen einen internationaleren Touch: Irland, die Niederlande, Norwegen und Portugal haben u.a. für unsere 15 besten Bilder 2016 gesorgt. Womit wieder eines bewiesen wäre: Die idealen Wetterverhältnisse und die perfekte Tageszeit lassen einfach jeden Golfplatz im besten Licht erscheinen.

Der Reisegolfer

1. Castle Stuart

Manchmal fährt man mit sehr hohen Erwartungen zu einem Platz. Und gelegentlich werden diese auch erfüllt. Castle Stuart ist so ein Platz. Bereits das, was man vom Clubhaus sieht, hat schon den Wow-Faktor. Einer der besten modernen Linkskurse, die ich je gespielt habe. Der Platz ist auf 3 Ebenen angelegt, wobei die ersten Löcher jeder 9-Loch Runde jeweils am Wasser entlang verlaufen. Herausragend fand ich die Grüns und die Bunker. Perfekt! Sehr teuer, aber jeden Cent wert.

2. Formby

Vor ein paar Jahren hatte ich schon einmal den Formby Ladies Course gespielt, der sich im Inneren des „richtigen“ Platzes befindet. Dieser tolle kleine Platz machte schon Lust auf den äusseren Ring. Wir wurden nicht enttäuscht. Großartiges Linksgolf auf einem Platz, der teilweise auch durch Wälder führt. Es gibt kaum langweilige Löcher auf dem Kurs. Es gibt erhöhte Abschläge, blinde Schläge und tolle, große Grüns. er Spaßfaktor ist sehr hoch!

3. Royal Lytham & St. Annes

Wenn man unterschiedliche Bewertungen für diesen Platz liest, hat man den Eindruck, dieses könnte der schwächste aus der Open Rotation sein. Da ich noch nicht alle gespielt habe, kann ich das natürlich nicht bewerten. Für mich war Royal Lytham ein ausserordentlich guter Golfplatz, der zwar optisch durch das flache Gelände oft nicht viel hermacht, aber in Bezug auf Herausforderung und Optionen sehr viel bietet. Zudem ist das Clubhaus auch ein kleines Golfmuseum, welches allein fast schon den Besuch wert ist.

4. Silloth on Solway

Das war wieder eine der immer wieder vorkommenden positiven Überraschungen. Ein großartiger, klassischer Linkskurs im äußersten Nordwesten von England. Hohe Dünen, blinde Schläge, Schweinerücken Grüns und ein interessantes, and die Landschaft angepasstes Design. Bestes Preis-Leistungsverhältnis in 2016.

5. Boat of Garten

Der einzige Parklandplatz in der Aufstellung. Wobei es ehrlich gesagt ein Heidelandplatz ist. James Braid ist hier damals ein wunderbarer, charmanter Golfplatz gelungen. Zwischen dem Spey River und der Strathspey Museumseisenbahn gelegen, lenken die Ausblicke auf die nahegelegen Berge der Highlands von den sehr guten Golfbahnen ab.



Der Linksgolfer

1. Portstewart Strand

Es gibt nur wenige Plätze, wo der Reisegolfer und ich in unserer Bewertung weiter als zwei Punkte auseinander liegen. Entsprechend fuhr ich mit freudiger, aber doch gedrosselter Erwartung nach Portstewart Strand. Vor einigen Jahren gab ihm der Kollege eine 6. Aber 18 Löcher später war klar: Er muss bei seiner Bewertung auf dem Kopf gestanden haben, denn für mich ist es eine 9. Die Front 9 sind so ziemlich das aufregendste, was ich bisher gesehen habe. Atemberaubende Abschläge in die Tiefe, monumentale Dünen, intelligentes Routing, spannend gestaltete Grüns. Als Argument gegen den Platz werden die Back 9 aufgeführt. Doch auch die sind exzellentes Linksgolf. Das Problem ist allenfalls, dass die Erwartungen durch die ersten 9 so dermaßen hochgeschraubt sind, dass durch den direkten Vergleich selbst neun sehr gute Löcher bei vielen wie eine Enttäuschung wirken. Aber vielleicht führt die Irish Open 2017 dazu, dass der Platz endlich die richtige Würdigung bekommt.

2. Royal Portrush – Dunluce

Vermutlich verkaufe ich den Austragungsort der Open 2019 hier unter Wert. Aber man kann nur bewerten, was man gespielt hat. Und da aufgrund der langjährigen Vorbereitungen für die Open einige Grüns und Tees aus dem Spiel genommen waren, war die Runde so, als wenn man einen Animationsfilm nur anhand von Storyboards sieht. Das Skelett ist da und sieht äußerst vielversprechend aus, aber das richtige Feeling stellt sich noch nicht ein. Insofern ist der zweite Platz auf dieser Liste schon ein hohes Kompliment.

3. Whistling Straits

Es gibt wohl keinen Platz, der aus der Luft spektakulärer aussieht, als Whistling Straits. Pete Dyes Kreation wirkt, als hätte er vor einigen Jahren zwei Bunker mit dem Fortpflanzungsdrang von Kaninchen auf dem Platz ausgesetzt. Doch nicht nur visuell ist der Platz ein Erlebnis. Er ist zwar schwer, spielt sich für einen Dye-Platz aber relativ fair, der Kopf wird gefordert und die Ausblicke auf den Lake Michigan sind atemberaubend.

4. Sand Valley Wisconsin

Nagelneue Plätze haben meist noch ihre Kinderkrankheiten. Ganz besonders, wenn man sie mehr als ein halbes Jahr vor der Eröffnung spielt. Doch auf Plätze von Bill Coore und Ben Crenshaw trifft das offensichtlich nicht zu. Die ersten 18 Bahnen eines neuen Golf-Mekkas in Wisconsin sind die ultimative Form von Fun Golf. Breite Fairways, bei denen es wichtig ist, die strategisch ideale Seite für die tagesaktuelle Fahnenposition auf den großen Grüns zu wählen, anspruchsvolle Grünkomplexe und kurze Wege zwischen Grüns und Tees.

5. We-Ko-Pa Seguaro

Aufgrund der großen Wasserknappheit in Arizona gibt es seit Jahrzehnten ein Gesetz nachdem Golfplätze lediglich 36 Hektar an bewässertem Grün und 8 Hektar an Rough und Bunker belegen dürfen. Aus diesem Grund entstand das sogenannte Target Golf. Doch auf dem Segura Course von We-Ko-Pa hat man keinerzeit den Eindruck beengt zu sein. Der Platz wirkt offen, es gibt keine Häuser weit und breit und das Routing nutzt die natürliche Bewegung des Geländes exzellent aus. Der wohl beste Platz, den man in Arizona ohne Beziehungen spielen kann.