Unsere besten Golfplätze in Deutschland und der Welt

Oft werden wir gefragt, welche wir für die besten Golfplätze halten, oder ob wir nicht mal ein Ranking veröffentlichen können. Tatsächlich haben wir davon bisher aus gutem Grund abgesehen. Uns fehlen einfach noch zu viele Plätze, um eine ernstzunehmende Liste der besten Golfplätze zu veröffentlichen. In Deutschland haben wir derzeit insbesondere im Süden größere Defizite und weltweit fehlt uns der Zugang zu den exklusiven Privatclubs.

Doch die vielen mails haben uns dazu gebracht, endlich einmal etwas Ordnung in unsere gespielten Golfplätze zu bringen. Deshalb findet sich ab sofort an dieser Stelle ein Überblick der (unserer Meinung nach) besten und schlechtesten Golfplätze, die wir bisher gespielt haben. Die nachfolgende Tabelle könnt Ihr alphabetisch, nach Ländern sowie nach unserer Bewertung ordnen. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, über das Suchfenster die angezeigten Plätze zu filtern. Wenn ihr also nur Plätze in den USA oder Niedersachsen sucht: einfach ins Fenster eintragen und die Liste wird eingegrenzt.

Zudem haben wir uns die Mühe gemacht, die aktuellen Greenfeepreise der Plätze herauszusuchen. Weil sich die Preise je nach Wochentag oder Jahreszeit oft unterscheiden, zeigen wir allerdings nicht die exakten Zahlen. Stattdessen arbeiten wir Kategorien heraus. Ein Euro-Zeichen steht grob für Greenfees bis 50 Euro, zwei heißen 50-100 Euro usw. Fünf Euro-Symbole stehen schließlich für mehr als 200 Euro. Wir denken, dass alles darüber Plätze sind, bei denen es auf 100 Euro mehr oder weniger auch nicht mehr ankommt.

Schließlich findet Ihr auch noch zu allen besprochenen Plätzen unter dem Clubnamen einen Link. Bei nicht verlinkten Plätzen fehlten uns bisher entweder Fotos, die Erinnerung oder schlicht die Zeit. Dennoch wollen wir sie für ein Gesamtbild nicht unterschlagen. Die Tabelle wird mit jedem neu besprochenen Platz automatisch ergänzt. So findet ihr an dieser Stelle zwar nicht unsere offiziellen Rankings der besten Golfplätze, aber zumindest die inoffiziellen.

Die besten Golfplätze der SpieltGolf! Redaktion